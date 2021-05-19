تطورات الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في يومها العاشر لحظة بلحظة

يتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم العاشر على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل. وفيما يلي متابعة متواصلة لآخر التطورات.

وزير إسرائيلي: سنضطر عاجلا أو آجلا للتدخل عسكريا في قطاع غزة

موسكو لسفير إسرائيل: نرفض أي خطوات تهدد بسقوط مزيد من الضحايا المدنيين جراء التصعيد الحالي

الرئيس الفلسطيني: لا سلام ولا أمن ولا اتفاق من دون القدس

الطيران الحربي يدمر منزلا مكونا من طابقين لآل أبو مصطفى في بني سهيلا شرقي خانيونس بعد استهدافه بالاستطلاع

إسرائيل اعتقلت 37 فلسطينيا من الضفة الغربية الليلة الماضية

مراسلتنا: صافرات الإنذار تدوي في عسقلان

الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان البلدات المتاخمة لغزة التزام الملاجئ فورا وعدم مغادرتها لإشعار آخر

سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين تقصفان موقع كرم أبو سالم وأميتاي وحشودات العدو شرق رفح بقذائف الهاون الثقيل

نقل مصابين بحالة خطيرة من قصف الطائرات الإسرائيلية لمنزل عائلة المصري في حي المشاعلة بدير البلح وسط القطاع

زوارق إسرائيلية تطلق عددا كبيرا من القذائف قبالة سواحل غرب غزة

كتائب القسام تعلن قصف موقع "أبو مطيبق" العسكري وتحشدا للجنود شرق المحافظة الوسطى بقذائف الهاون

تلاسن حاد في الكنيست بين نواب في الليكود والنائب في القائمة المشتركة اوفير كاسيف الذي أدلى بتصريحات لوسائل إعلام أجنبية أن إسرائيل تمارس جرائم حرب في غزة

انطلاق مسيرات لتشييع 3 جثامين فلسطينيين قتلو برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله أمس الثلاثاء

الطيران الحربي يدمر منزلا لعائلة الجبري في حي الأمل بخانيونس جنوب قطاع غزة

نتنياهو: حماس أنشأت مدينة تحت الأرض في قطاع غزة وتطلق صواريخ من مناطق مأهولة

وقفة احتجاجية في باريس لدعم فلسطين يدعو إليها التجمع الوطني من أجل سلام عادل و دائم في فلسطين بحدود الساعة الثانية بتوقيت باريس بساحة الجمهورية

انقطاع مفاجئ للإرسال في الهواتف الخلوية بمعظم مناطق قطاع غزة في هذه الأثناء

مجمع الشفاء الطبي يستقبل عددا من الصحفيين المصابين بعد قصف بناية في شارع الصناعة وسط مدينة غزة

كتائب القسام تقصف مستوطنة "نير عوز" بعدد من قذائف الهاون

الطيران الحربي الإسرائيلي يدمر منزلا في شارع الصناعة غرب مدينة غزة بعد استهدافه بصواريخ الاستطلاع

الجيش الإسرائيلي يعلن عن هجوم صاروخي جديد على مدينتي عسقلان و"كرم أبو سالم"

في إطار معركة سيف القدس.. ألوية الناصر صلاح الدين تقصف موقع صوفا العسكري شرق رفح برشقة صاروخية من طراز 107

سقوط عدد من القذائف المدفعية الدخانية خلف محطة البراوي للبترول في بيت لاهيا شمال القطاع واشتعال النيران في المكان

استهداف منزل يعود لعائلة الجبري بصاروخ استطلاع في الحي الياباني غرب خانيونس جنوب قطاع غزة

سرايا القدس تقصف كافة مواقع مجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية

سرايا القدس تقصف موقع "مارس" الجديد شرق خانيونس بقذائف الهاون الثقيل.

سرايا القدس تقصف موقعي "نير عوز" و "صوفا" بقذائف الهاون عيار 120 ملم.

الطائرات الإسرائيلية تقصف منزلا في منطقة النزاز شرق الشجاعية بمدينة غزة

هيئة البث الإسرائيلي: مصدر سياسي ينفي جملة وتفصيلا الأنباء عن موافقة إسرائيل على ‎وقف إطلاق النار

طائرة إسرائيلية مسيرة تطلق صاروخا ثانيا تجاه برج الأندلس في قطاع غزة

وزارة الصحة في غزة: 219 قتيلا من بينهم 63 طفلا و36 سيدة و16 مسنا نتيجة القصف الإسرائيلي

الأونروا: إسرائيل ترفض إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم

اندلاع حريق بمنزل في منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا من القذائف الدخانية التي تطلقها مدفعية الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي: 52 مقاتلة نفذت 120 غارة على مواقع في قطاع غزة خلال 25 دقيقة

الجيش الإسرائيلي يغلق مدخل سلواد شرق رام الله بالمكعبات الإسمنتية

وزير خارجية فلسطين يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص العدوان الإسرائيلي على بلاده

‏سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة على شارع رئيسي يصل بين أسدود وتل أبيب واندلاع حريق ضخم في المكان

كتائب القسام تجدد قصف قاعدة "بلماخيم" الجوية برشقة صاروخية

الطائرات الحربية الإسرائيلية تدمر منزلا لعائلة الثلاثيني جنوب حي الزيتون بجنوب غزة

تجدد الغارات الإسرائيلية شرق خانيونس وطائرات إسرائيل تستهدف موقع الإدارة المدنية شرق جباليا

طائرات مسيرة تقصف منزلا في حي الزيتون شرق مدينة غزة. وغارة جديدة تستهدف أرضا زراعية في منطقة الزنة شرق خان يونس

في عملية مشتركة .. كتائب المقاومة الوطنية وسرايا القدس تقصفان مستوطنات "غلاف غزة" برشقة صاروخية مكثفة قبل قليل

الطيران الإسرائيلي يقصف هدفا في شارع السكة بمخيم المغازي

غارات شمال قطاع غزة في محيط الإدارة المدنية

المصدر: RT