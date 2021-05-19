موسكو لسفير إسرائيل: نرفض أي خطوات تهدد بسقوط مزيد من الضحايا المدنيين جراء التصعيد الحالي

أعربت الخارجية الروسية عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الإسرائيلي-الفلسطيني الحالي، مؤكدة رفضها لأي خطوات من شأنها أن تؤدي لسقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، عقد اليوم الأربعاء اجتماعا مع سفير إسرائيل لدى موسكو ألكسندر بن تسيفي، مضيفة أن اللقاء شهد "تبادلا صريحا لوجهات النظر إزاء واقع الأوضاع في العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية، لاسيما التطورات حول قطاع غزة".

وذكر البيان أن الجانب الروسي خلال الاجتماع "أبدى بالغ قلقه إزاء تصعيد العنف وشدد على أن أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا بين المدنيين غير مقبولة".

وجدد الجانب الروسي خلال اللقاء استعداد موسكو لتقديم جهود الوساطة إلى الأطراف المعنية بهدف "الإسهام في تسوية النزاع من خلال التفاوض بناء على أساس القاعدة القانونية الدولية المعروفة".