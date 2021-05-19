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سوريا - لبنان - فلسطين
كيف تحولت انتفاضة الحجارة الى انتفاضة الصواريخ؟
وكالة انباء براثا
57
2021-05-19
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