سوريا - لبنان - فلسطين

هنية يوجه رسالة إلى قائد الثورة الاسلامية في ايران يدعو فيها إلى “تحرك فوري”


وجه رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، الثلاثاء، رسالة إلى قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، داعيا “للتحرك الفوري إسلاميا وعالميا لوقف جرائم الكيان الصهيوني”.

وأكد هنية في رسالته، حسبما نقلته وكالات إيرانية “تصاعد اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته”، قائلا: “أجرينا اتصالات واسعة مع مختلف الأطراف طلبنا فيها العمل على منع استمرار جرائم العدو وأهدافه البغيضة وحذرنا من أن هذه الجرائم سوف لن تبقى دون رد من قبل الشعب والمقاومة الفلسطينية”.

وأضاف هنية أن “إصرار قادة الكيان الصهيوني المجرمين على مواصلة الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته كان يستلزم الرد الحازم والمشروع عن قبل المقاومة في قطاع غزة”، مشيرا إلى أن “العدو المجرم يرتكب الجرائم الأكثر وحشية ضد سكان غزة بالأسلحة المحظورة دوليا والأكثر فتكا ويرتكب أفظع الجرائم بحق المتظاهرين في القدس والضفة والأراضي المحتلة”.

وطالب هنية في الرسالة “بالتحرك الفوري وتعبئة المواقف الإسلامية والعربية والدولية بهدف اتخاذ مواقف حازمة وإرغام الكيان الصهيوني على وقف جرائمه ضد سكان غزة المحاصرين ووقف أي عدوان على سكان القدس ومقدساتهم وإنهاء أي تجاوز على المسجد الأقصى والمصلين الفلسطينيين فيه”.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث ينفذ الكيان المحتل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذي ردت عليه الفصائل الفلسطينية باستهداف أراضي سيطرة إسرائيل بهجمات صاروخية.

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