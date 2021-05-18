صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل على الحدود مع لبنان وسماع دوي انفجارات

قالت مصادر إسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في إسرائيل على الحدود مع لبنان وسمع دوي انفجارات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "تم تفعيل صفارات الإنذار في مسكافعام المتاخمة للحدود اللبنانية"، مشيرا إلى أن التفاصيل قيد التحقيق.

وأكد مستوطنون في المنطقة لوسائل إعلام إسرائيلية أنهم سمعوا أصوات عدد من الانفجارات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر "تويتر" إنه "متابعة للإنذارات في بلدة مسكافعام على الحدود اللبنانية فالحديث عن رصد إطلاق 6 قذائف من داخل لبنان سقطت كما يبدو داخل الأراضي اللبنانية".

وأضاف أنه "ردا على ذلك قامت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق نيرانها نحو مصادر النيران".

وأمر الجيش الإسرائيلي بفتح الملاجئ في الجليل، التي تقع على بعد 4 كيلومترات من الحدود اللبنانية.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة فوق بلدة ميس الجبل جنوبي البلاد.