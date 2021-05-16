ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية ،اليوم الاحد، ارتفاعا في حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة حيث بلغت 181 شهيدا بينهم 52 طفل و31 سيدة، فيما أصيب 1225 شخصا بجراح مختلفة.

وأكد الدفاع المدني في غزة بأن "إسرائيل استهدفت 5 منازل في شارع الوحدة دون سابق إنذار، وهناك العديد من الأسر تحت أنقاض المنازل، وأشار إلى أن طواقمه تواصل انتشال المصابين من بين الأنقاض".

كما قصفت الطائرات الحربية منزلا يعود لعائلة البطش في جباليا بشمال قطاع غزة، وقصفت مكتبي إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ويحيى السنوار قائد الحركة بغزة.

واستهدفت منزل السنوار ومنزل شقيقه محمد بمحافظة خان يونس بجنوب القطاع بأكثر من 15 صاروخا، ما أدى لتدمير المنزلين وإلحاق أضرار بالغة في عدد كبير من المنازل المجاورة.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية عشرات الغارات في وقت متزامن على الأراضي الزراعية في مختلف مناطق غزة، وقصف البنك الوطني بحي الرمال في المدينة.