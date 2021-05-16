سوريا - لبنان - فلسطين

إسرائيل تعترف بسقوط المئات من اليهود بين قتيل وجريح جراء صواريخ من غزة


اعترف قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية أوري غوردين، أن عمليات القصف الصاروخي من قطاع غزة خلفت 10 قتلى ومئات المصابين، بينهم 50 يعانون من حالات حرجة.

وقال غوردين للصحفيين الأجانب خلال موجز إعلامي اليوم الأحد: "إسرائيل تواجه في قطاع غزة جيوشا إرهابية منظمة تقصف المدن بصواريخها".

وأضاف أن "كثافة عمليات القصف ازدادت في الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ"، موضحا أن "عدد الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة على مدن جنوبية إسرائيلية خلال الأسبوع الأخير، يعادل عدد الصواريخ المطلقة باتجاه إسرائيل أثناء الـ 50 يوما من عملية "الجرف الصامد" التي نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في صيف عام 2014".

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