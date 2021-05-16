سوريا - لبنان - فلسطين

الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي


أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد 145 فلسطينيا، بينهم 41 طفلا، منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الصحة الفلسطينية، في بيان، إن "إجمالي عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 145 شهيدًا، منهم 41 طفلًا و23 سيدة و1100 جريح، بينهم 313 طفلًا و206 سيدات، إضافة إلى 38 إصابة شديدة الخطورة".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

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