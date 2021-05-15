خلال ستة أيام.. أكثر من 2300 صاروخ أطلق على إسرائيل

اعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن الفصائل الفلسطينية أطلقت ما لا يقل عن 2300 صاروخ من قطاع غزة على مدن إسرائيلية خلال الأيام الستة الماضية.

وقال في بيان صحفي إن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي لم تنجح سوى باعتراض حوالي 1000 صاروخ منها.

ونفذت الفصائل الفلسطينية الليلة الماضية قصفا مكثفا استهدف مناطق في مستوطنات عسقلان وأسدود وبئر السبع، وألحق أضرارا كبيرة في المنطقة الصناعية بأسدود.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت، منذ الساعة السابعة مساء أمس وحتى الساعة السابعة صباح اليوم السبت، نحو 200 صاروخ من قطاع غزة إلى الداخل الإسرائيلي.