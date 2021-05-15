كتائب القسام: نوجه الآن ضربة صاروخية لتل أبيب بعشرات الصواريخ ردا على مجزرة مخيم الشاطئ

نفذت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، هجوما بعشرات الصواريخ على مناطق في تل أبيب، وقالت إنه رد على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين.

وأعلنت "كتائب الشهيد عز الدين القسام" قصفها قبل قليل منطقة مغتصبة "موديعين" غرب رام الله، وصرحت بأن ذلك "إهداء لأرواح شهداء الضفة المحتلة وانتقام لدمائهم".

وقالت: "نوجه الآن ضربةً صاروخية لأسدود بعشرات الصواريخ ردا على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين".

في الأثناء أطلقت السلطات الإسرائيلية صفارات الإنذار في تل أبيب، كما دعا الجيش الإسرائيلي سكان تل أبيب للدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

وأفاد مصدر صحفي بأن صواريخ أطلقت من قطاع غزة سقطت في محيط مطار بن غورين.