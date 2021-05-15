سفير إسرائيل في روسيا: مستعدون للتفاوض مع الطرف الفلسطيني وتقديم تنازلات لكنه يرفض مقترحاتنا

أكد السفير الإسرائيلي لدى روسيا، ألكسندر بين تسفي، أن إسرائيل "مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة" مع الطرف الفلسطيني و"تقديم تنازلات له" من أجل تسوية الصراع المستمر.

وقال بين تسفي، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، ، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات للجانب الفلسطيني خلال مفاوضات محتملة: "بالطبع. لقد اقترحنا ذلك مرتين. في العام 2000 عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود باراك، على (الرئيس السابق للسلطة الوطنية الفلسطينية) ياسر عرفات 94% من كل الأراضي، لكن الرد كان سلبيا".

وتابع السفير الإسرائيلي: "وفي العام 2008 اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولميرت، نفس الشيء على أبو مازن (الرئيس الفلسطيني الحالي، محمود عباس)، الذي كذلك رفض المقترح".

وأردف: "قمنا بذاك سابقا، كانت لدينا مقترحات دقيقة. وما هي المقترحات التي نتلقاها من الطرف الآخر؟ إما الكل أو لا شيء. لذلك يجب الجلوس والتحدث".

وأضاف بين تسفي: "الحقيقة هي أن هؤلاء هم جيراننا وعلينا التوصل إلى اتفاق معهم. المسألة لا تكمن في عقد مؤتمرات دولية واسعة، وهذا لا يعطي شيئا، لقد حاولنا ذلك في السابق. السبيل الفعال الوحيد يتمثل في الجلوس والتحدث".

ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

ويوم الاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"،

بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن استشهاد 119 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 31 طفلا، إضافة إلى 869 جريحا، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين.