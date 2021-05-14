سوريا - لبنان - فلسطين

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى 109 شهيدا ... بينهم أطفال ونساء


أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على مقطاع غزة منذ بدء العدوان مساء يوم الاثنين الماضي، إلى 109 شهداء، بينهم 28 طفلا، و15 سيدة، و621 مصابا بعضهم بحالة الخطر.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر قولها إن، الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزل عائلة عيسى في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى "استشهاد العائلة المكونة من خمسة أفراد بأكملها".

كما استهدفت الطيران الحربي منزل عائلة الرنتيسي في حي الجنينة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة دون سابق إنذار، ما أدى إلى "استشهاد ستة آخرين وإصابة أكثر من مئة شخص بعد استهداف منزل آخر في المدينة ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض"، على حد قول المصادر.

وقالت الوكالة إن مدفعية الجيش الإسرائيلي لا تزال تقصف منازل المواطنين في مدينة بيت حانون، وقرية أم النصر شمالي قطاع غزة، الأمر الذي اضطر المواطنون إلى النزوح القسري من هذه المناطق مشيا على الأقدام باتجاه مدارس الأونروا.

وأشارت كذلك إلى استمرار إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل من الغازات السامة، في بيت حانون، مضيفة أنها دمرت كذلك 8 مبان في قصف استهدف بيت لاهيا و30 منزلا بشكل كامل في القرية البدوية شمالي القطاع.

قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إن القوات الجوية والبرية تشن قصفا مكثفا على شمال قطاع غزة. فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية استمرار قصف المصالح الإسرائيلية بالصواريخ.

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