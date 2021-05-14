كتائب القسام تعلن قصف عسقلان وأسدود وبئر السبع وسديروت بـ50 صاروخا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، قصف عسقلان وأسدود وبئر السبع وسديروت بـ50 صاروخا.

وقال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم إن القوات الإسرائيلية دخلت قطاع غزة في إطار العملية العسكرية الجارية ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

وقال الجيش في رسالة قصيرة "طائرات وقوات اسرائيلية على الارض تنفذ هجوما في قطاع غزة".

في هذه الأثناء، طلب الجيش الإسرائيلي، في بيان، من سكان مستوطنات "غلاف غزة" التي تصل إلى 4 كيلومترات من حدود القطاع البقاء في المنطقة المحمية.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.