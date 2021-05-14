سوريا - لبنان - فلسطين

كتائب القسام تعلن قصف عسقلان وأسدود وبئر السبع وسديروت بـ50 صاروخا


أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، قصف عسقلان وأسدود وبئر السبع وسديروت بـ50 صاروخا.

وقال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم إن القوات الإسرائيلية دخلت قطاع غزة في إطار العملية العسكرية الجارية ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

وقال الجيش في رسالة قصيرة "طائرات وقوات اسرائيلية على الارض تنفذ هجوما في قطاع غزة".

في هذه الأثناء، طلب الجيش الإسرائيلي، في بيان، من سكان مستوطنات "غلاف غزة" التي تصل إلى 4 كيلومترات من حدود القطاع البقاء في المنطقة المحمية. 

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إستشهاد القائد الميداني في كتائب القسام عبد الرحمن عزام في إستهداف محيط دوار الدحدوح .
وسائل إعلام عبرية: انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء عدة في مدينة عسقلان عقب سقوط صواريخ من غزة
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى 109 شهيدا ... بينهم أطفال ونساء
كتائب القسام تعلن قصف عسقلان وأسدود وبئر السبع وسديروت بـ50 صاروخا
حاكم المال في لبنان ..!
رئيس الكيان الصهيوني : : الحرب اندلعت في شوارعنا والأغلبية مذهولة ولا تصدق ما تراه
إيران: المقاومة الفلسطينية ستفرض معادلة صادمة في المرحلة الجديدة
كتائب القسام تعلن تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية بطائرات مسيرة
لاول مرة في تاريخ فلسطين الحديث .... كتائب القسام تعلن استهداف منصة الغاز بالبحر المتوسط بالطيران المسير
فلسطين آخر الجولات العسكرية المنفصلة قبل الحرب الكُبرَىَ
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك