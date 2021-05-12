كتائب القسام تعلن اطلاق 130 صاروخاً باتجاه مدن إسرائيلية

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، عن إطلاق 130 صاروخا باتجاه مدن إسرائيلية، ردا على اغتيال قادة بالحركة وقصف برج سكني جديد.

وقالت الكتائب إنها أطلقت الصواريخ على عسقلان ونتيفوت وسديروت في إسرائيل "رداً على قصف برج الشروق، وكردٍ أولي على اغتيال قادتها".

وفي الأثناء، دوت صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وكذا في تل أبيب التي تعرضت الليلة الماضية إلى أكبر هجوم صاروخي.