امني فلسطيني: ما يجري ليس جس نبض انما بداية المعركة المصيرية

اعتبر الخبير الأمني الفلسطيني، رضا الاعمش، الاربعاء، ان “الاحداث المتسارعة في غزة هي بداية النهاية للاحتلال الصهيوني”.

وقال الاعمش في تصريح صحفي، ان “مرحلة الحسم الكبرى والفيصل بين القوات الصهيونية والفلسطينيين قد بدأت على ايادي فلسطينية مقاومة”، مبينا، ان” هذه ليست مخططا لجس النبض انما بداية لمرحلة متطورة من المواجهة مع العدو الصهيوني”.

واضاف، ان” المقاومة بدأت مرحلة جديدة من المواجهة مع القوات الصهيونية وهذه المرة تحديث في الأسلحة ودقة التركيز وتصويب الهدف وهناك انوع جديدة من الأسلحة لا يمكن معرفة مدى دقتها الا عند التجربة”.

وأشار الى ان” هذه المواجهة هي رسالة للعرب المطبعين مع الكيان الغاصب والذين يلومون الفلسطينيين على المواجهة مع الاحتلال ولا نستطيع القول الا ان غدا لقريب وسوف يعلم من احسن اختيار العاقبة”