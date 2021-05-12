35 شهيدًا و233 جريحًا في القصف الاسرائيلي على غزة

استشهد طفلان وسيدة في قصف إسرائيلي لمنزل بمنطقة تل الهوى غرب مدينة غزة، في استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن طائرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في إحدى البنايات بتل الهوى، مما أدى إلى ارتقاء الشهداء.

ونقلت صفا عن الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة تأكيده أن ٣ شهداء وصلوا لمستشفى الشفاء لطفلين وسيدة جراء استهداف شقة سكنية بتل الهوى جنوب غزة.

وبهذا ترتفع حصيلة العدوان إلى 35 شهيدًا، بينهم 12 طفلاً، و3 نساء، إحداهن استشهدت مع نجلها من ذوي الإعاقة، وإصابة 233 بجراح مختلفة. وبين الشهداء؛ أب ونجله الطفل، وشقيقان.