بيان اجتماع الجامعة العربية بشأن القدس

أصدرت الجامعة العربية، بياناً بعد اجتماع لها اليوم الثلاثاء، بشأن الأوضاع في القدس الشريف.

وتضمن بيان اجتماع الجامعة العربية "تشكيل لجنة وزارية للتحرك مع الجنائية الدولية ومجلس الأمن ضد إجراءات إسرائيل غير القانونية".

وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت تصاعد وتيرة الأحداث في القدس، واندلاع اشتباكات فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية على خلفية اقتحام الاخيرة باحات المسجد الأقصى، ومحاولة منع المصلين من أداء صلواتهم.