سوريا - لبنان - فلسطين

فلسطين تطالب بجلسة طارئ للأمم المتحدة ومجلس الأمن حول أحداث القدس


حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما يجري في القدس وما يترتب على ذلك من تداعيات.

وأضاف في كلمة له، مساء اليوم الجمعة، أنه وجه السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور لطلب عقد جلسة عاجلة للأمم المتحدة لحماية الشعب.

وقال عباس إن "بطش وإرهاب المستوطنين لن يزيدنا إلا تمسكا بحقوقنا المشروعة".

وطالب محمود عباس من المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الكاملة لوقف العدوان على الأهل والشعب والمقدسات.

وأفاد بأنه وجه السفير الفلسطيني لعقد جلسة ل‍مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة لتنفيذ قراراته المتعلقة ب‍القدس.

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فلسطين تطالب بجلسة طارئ للأمم المتحدة ومجلس الأمن حول أحداث القدس
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