سوريا - لبنان - فلسطين

هنية محذرا نتنياهو:"لا تلعب بالنار"وسندافع عن الأقصى بكل ما نملك


طالب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالتوقف عن "اللعب بالنار" مضيفا "سندافع عن الأقصى وحي الشيخ جراح بكل ما نملك".

جاء ذلك في كلمة مقتضبة عبر فضائية الأقصى في ظل اتهامات فلسطينية لشرطة الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى بالقدس الشرقية والاعتداء على المصلين.

واعتبر هنية أن "القدس مزّقت صفقة القرن بصمود أبناء القدس وانطلاق المخزون الجهادي الذي يسكن كل مواطن فلسطيني"، على حد تعبيره.

ووصف رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" ما يجري في مدينة القدس بأنه "انتفاضة وثورة عارمة يجب أن تتواصل".

وتابع هنية "ما قبل هذه الأيام ليس كما بعدها على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي، ولا يجوز لمسلم ولا لعربي ولا لأيّ دولة أن تتجاوز قدسنا وتراثنا وتاريخنا ومشاعر شعوب الأمة وتفتح علاقات مع الاحتلال".

ووجه هنية رسالة إلى نتنياهو قائلا: "لا تلعب بالنار وهذه معركة لا يمكن أن تنتصر بها وعلى صخرة المسجد الأقصى سوف يتحطّم هذا الكبرياء والجبروت الإسرائيلي".

وتابع: "قرارنا واضح لن نسمح بتهويد الشيخ جراح واقتحام المسجد الأقصى يوم 28 رمضان وعربدة الاحتلال على أبناء شعبنا"، في إشارة إلى دعوات أطلقتها جماعات استيطانية باقتحام المسجد الأقصى في التاريخ المذكور.

وأوضح أنه أجرى اتصالات عديدة مع عدد من المسؤولين في المنطقة في الدول العربية والإسلامية، "وحذّرنا من مغبّة هذا العدوان الذي يجري الآن في المسجد الأقصى".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فلسطين تطالب بجلسة طارئ للأمم المتحدة ومجلس الأمن حول أحداث القدس
تشاووش أوغلو: الادعاءات بملكية الإسرائيليين للمنازل في الشيخ جراح "قمة الوقاحة"
القوات الإسرائيلية تقتحم غرفة الأذان وتقطع أسلاك مكبرات الصوت بالمسجد الأقصى
هنية محذرا نتنياهو:"لا تلعب بالنار"وسندافع عن الأقصى بكل ما نملك
السيد نصر الله: علامات الافول والوهن تظهر على كيان الاحتلال
في لبنان؛ كلام لا يساوي ٣ فرنكات..!
محمود عباس أشهَدُ إنَّك قد أوفيتَ بوَعدَك للموساد
من حي الجّراح سنكتب آخر فصل من ايام القدس..!
محمد زهير الصِدِّيق شاهد الزور المعروف الجمرَة التي ستحرق سعد الحريري..!
سانا: أنباء عن عدوان إسرائيلي على منطقة في القنيطرة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك