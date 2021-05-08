هنية محذرا نتنياهو:"لا تلعب بالنار"وسندافع عن الأقصى بكل ما نملك

طالب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالتوقف عن "اللعب بالنار" مضيفا "سندافع عن الأقصى وحي الشيخ جراح بكل ما نملك".

جاء ذلك في كلمة مقتضبة عبر فضائية الأقصى في ظل اتهامات فلسطينية لشرطة الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى بالقدس الشرقية والاعتداء على المصلين.

واعتبر هنية أن "القدس مزّقت صفقة القرن بصمود أبناء القدس وانطلاق المخزون الجهادي الذي يسكن كل مواطن فلسطيني"، على حد تعبيره.

ووصف رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" ما يجري في مدينة القدس بأنه "انتفاضة وثورة عارمة يجب أن تتواصل".

وتابع هنية "ما قبل هذه الأيام ليس كما بعدها على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي، ولا يجوز لمسلم ولا لعربي ولا لأيّ دولة أن تتجاوز قدسنا وتراثنا وتاريخنا ومشاعر شعوب الأمة وتفتح علاقات مع الاحتلال".

ووجه هنية رسالة إلى نتنياهو قائلا: "لا تلعب بالنار وهذه معركة لا يمكن أن تنتصر بها وعلى صخرة المسجد الأقصى سوف يتحطّم هذا الكبرياء والجبروت الإسرائيلي".

وتابع: "قرارنا واضح لن نسمح بتهويد الشيخ جراح واقتحام المسجد الأقصى يوم 28 رمضان وعربدة الاحتلال على أبناء شعبنا"، في إشارة إلى دعوات أطلقتها جماعات استيطانية باقتحام المسجد الأقصى في التاريخ المذكور.

وأوضح أنه أجرى اتصالات عديدة مع عدد من المسؤولين في المنطقة في الدول العربية والإسلامية، "وحذّرنا من مغبّة هذا العدوان الذي يجري الآن في المسجد الأقصى".