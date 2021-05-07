سوريا - لبنان - فلسطين

في لبنان؛ كلام لا يساوي ٣ فرنكات..!

67 2021-05-07

 

ناجي امهز ||

 

اليوم 7 – 5 – 2021 اكد لودريان لـ"النهار" إنّ "جميع القادة اللبنانيين لم يلتزموا بتعهداتهم التي قطعوها أمام ماكرون، ولقاءاتي مع الرؤساء الثلاثة من منطلق ما يمثلون دستورياً وليس المحاباة".

وأضاف أنّ "العقوبات التي  أعلنت ليست الا بداية الطريق في مسار عقوبات متشدد". 

كما أشار لودريان الى عقده لقاءات مع مسؤولين في المجتمع الدولي بالأيام المقبلة، حيث ستكون رسالة حاسمة من أجل الضغط لوقف التعطيل في المسار السياسي بلبنان.

وجاء تصريح وزير الخارجية الفرنسي ليؤكد ما نشره ناجي امهز قبل ايام 4-  5- 2021

كل ما تسمعونه وتطالعونه ان كان بالإعلام او الصحف والفضائيات وعبر لسان بعض المسؤولين السياسيين، هو كلام لا يساوي ٣ فرنكات.

فرنسا ستقدم أسماء المفروضة عليهم العقوبات وهم من ٣ أحزاب متحالفة.

وبحال عدم الرضوخ لشروط الحريري سيعتذر ويتم الإعلان عن فشل المبادرة الفرنسية، ويعود للواجهة طرح اسم نواف سلام.

وبعدها يتم إعلان لبنان دولة فاشلة.

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اكرر يا عيبشوم على غالبية المسؤولين والاعلام والفضائيات يلي بيقيو لاخر دقيقة عم يقنعوا انفسهم بكذبة غير موجودة الا بمخيلتهم.

وللامانة ان الإعلامي الوحيد الذي قال في 552021 على تويتر أن لودريان سيلتقي الحريري هو صديقي سامي كليب.

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