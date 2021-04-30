سوريا - لبنان - فلسطين

طائرة تقصف قاعدة للقوات التركية شمالي سوريا


أفادت وكالة "هاوار" الكردية، مساء اليوم الخميس، بأن طائرة مجهولة الهوية قصفت قاعدة للقوات التركية المنتشرة شمالي سوريا.

وذكرت الوكالة أن "طائرة حربية مجهولة الهوية قصفت مساء اليوم قاعدة للقوات التركية على أطراف بلدة عين عيسى دون معرفة حجم الأضرار التي خلفتها".

وتشهد منطقة تل أبيض شمال محافظة الرقة السورية، حيث تقع بلدة عين عيسى، اشتباكات مستمرة بين القوات التركية و"وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة "إرهابية".

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