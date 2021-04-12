سوريا - لبنان - فلسطين

انتخاب خالد مشعل رئيسا لإقليم الخارج في "حماس"


نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصدر قيادي في حركة "حماس" قوله إن مجلس الشورى الخاص بمنطقة "خارج فلسطين" انتخب، خالد مشعل، رئيسا لهذا الإقليم.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن الانتخابات التي جرت اليوم الاثنين، لانتخاب رئيس للحركة، في إقليم "خارج فلسطين"، أسفرت عن فوز خالد مشعل، رئيس الحركة السابق، بهذا المنصب، لدورة تستمر 4 أعوام.

وكان مشعل قد شغل منصب رئيس حركة "حماس"، منذ عام 1996، وحتى 2017، حيث حل مكانه الرئيس الحالي، إسماعيل هنية.

وتجري حركة "حماس"، منذ منتصف شهر فبراير الماضي، انتخابات داخلية في أقاليم ثلاثة، الأول في قطاع غزة، والثاني في الضفة الغربية، والثالث في منطقة "خارج فلسطين".

ويتوقع أن تختتم الحركة الانتخابات، بانتخاب رئيس للمكتب السياسي، خلال الشهر الجاري.

وكانت الحركة قد انتخبت في 10 مارس الماضي، يحيى السنوار رئيسا لها في قطاع غزة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انتخاب خالد مشعل رئيسا لإقليم الخارج في "حماس"
حمد بن جاسم يكشف المتورطين بأحداث الأردن وأسباب اندلاعها
حزب الله تجربة ونجاح قوَّة وأقتدار♦️ الجزء الثالث (3)
لأول مرة بعد أزمة الأردن.. ظهور للأمير حمزة برفقة الملك عبد الله
لبنان بين مَدّْ السجَّاد وجَزر الحصار..!
حزب أللَّه تجربة ونجاح قُوَّة وأقتِدار الجزء الثاني (2)
الشيعة والموارنة واسباب زوال لبنان، واسرار العلم اللبناني حسب الرواية التلمودية..!
لبنان/ الفوضى المصاحبة للتدقيق الجنائي
كلمة مرتقبة للملك الأردني بشأن الاحداث الاخيرة
حزب أللَّه الأسد الصغير الأشرَس في الشرق
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك