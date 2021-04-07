كلمة مرتقبة للملك الأردني بشأن الاحداث الاخيرة

أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأربعاء، بأن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، سيوجه كلمة إلى مواطنييه، خلال ساعات.

وذكرت وكالة “عمون” الإخبارية الأدرنية، أن الرسالة الملكية ستعلن عبر وسائل الإعلام المحلية كافة.

وتفاجأ الشارع الأردني، مساء السبت الماضي، بخبر اعتقال الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الهاشمي السابق، باسم إبراهيم عوض الله، وآخرين؛ لأسبابٍ أمنيّة.

وكان الجيش قد حذر الأمير يوم السبت من تصرفات قال إنها تمس “الأمن والاستقرار” في الأردن وفي وقت لاحق، قال الأمير حمزة إنه قيد الإقامة الجبرية في المنزل. واعتقلت السلطات عددا من كبار الشخصيات أيضا.