\"بترا\": ولي العهد الأردني السابق ليس موقوفا كما تداولت بعض وسائل الإعلام

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية نقلا عن مصادر مطلعة، بأن ولي العهد الأردني السابق حمزة بن الحسين ليس موقوفا كما تداولت بعض وسائل الإعلام.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أفادت بأن السلطات الأردنية اعتقلت الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين بتهمة "تهديد استقرار البلاد".

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مسؤول استخباراتي مطلع، أن الأمير حمزة بن الحسين وضع تحت الإقامة الجبرية في قصره بعمان، بينما يستمر التحقيق في "مؤامرة مزعومة للإطاحة بأخيه الأكبر غير الشقيق الملك عبد الله الثاني".

ووفقا للصحيفة، فإن قرار الاعتقال جاء بعد اكتشاف "مؤامرة معقدة وبعيدة المدى ضمت أحد أفراد العائلة المالكة وزعماء قبائل ومسؤولين بأجهزة أمنية".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في المخابرات قوله إن "من المتوقع حدوث اعتقالات إضافية"، فيما أكد مستشار بالقصر الملكي أن الاعتقالات تمت على خلفية "تهديد استقرار البلاد".