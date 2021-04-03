الأردن.. اعتقال شخصيات بارزة في عمان لأسباب أمنية

أفاد مصدر أمني في الأردن، اليوم السبت، اعتقال كل من الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض وآخرين، لأسباب وصفها بالأمنية.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن التحقيق جار في الموضوع، عقب توقيف عدد من الأشخاص.

ولم يجر الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الأسباب الأمنية التي أدت إلى الاعتقالات في عمان.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) الأميركية أن "السلطات الأردنية تعتقل الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين بسبب ما قالت إنه تهديد لاستقرار البلاد".