بشار الاسد يتعافى من كورونا ويعود لمزاولة عمله

أعلنت الرئاسة السورية اليوم الثلاثاء تعافي الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد من فيروس كورونا.

وذكرت الرئاسة في تغريدة على موقعها في "تويتر" ان بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كورونا وظهور القيم السلبية لمسحة الـ PCR التي تم إجراؤها لهما، الرئيس الأسد وأسماء الأسد يعودان بدءًا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي".

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في ( 8 آذار 2021) عن إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا وخضوعهما للحجر الصحي.