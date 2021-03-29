سوريا - لبنان - فلسطين

"أصبح غريب الأطوار"..عون يؤكد أن اتهام الحريري له بالثلث المعطل باطل


قال ​رئيس الجمهورية​ اللبناني ​ميشال عون،​ في حديث صحفي، إن رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ "نام ثم استفاق على مقاربة حكومية تنسف كل القواعد التي اعتدنا على اعتمادها في تشكيل الحكومات".

وأضاف عون "هو يعرف أنني "محروق" على ​تشكيل الحكومة​، ولكن هذا لا يعني أنّ من حقه أن يستغل حرصي الشديد على تأليفها في أسرع وقت كي يفرض عليّ تركيبة مناسبة له وليس للبلد".

وتابع "للمرة الألف، أؤكد انني لا أريد الثلث المعطل، واتهام الحريري لي بأنني أسعى إليه هو باطل. وقد سبق لي أن قلت له في أحد الاجتماعات بيننا: "لولا هذه الحشرة ولولا ​الأزمة​ الحادة التي نمر فيها حاليا، ما كنت لأسمح لك أساسا بأن تتهمني بأنني أحاول الحصول على الثلث المعطل. إذ هل يعقل أن يعطل رئيس الجمهورية نفسه وعهده، ولو كان كل الوزراء في الحكومة من حصتي ما كنت لألجأ الى التعطيل. أنا من موقعي كرئيس للجمهورية أستطيع أن أتدخل، وبالتالي لا حاجة لي إلى الثلث المعطل".

ورأى انه "من غرائب الأمور أن الحريري يبرر ما يفعله بحرصه على تشكيل حكومة اختصاصيين، فيما هو شخصيا لا علاقة له بالاختصاص، أي أنه كرئيس مكلف، يفتقر إلى المعيار الذي يشترطه في الوزراء، ومع ذلك تغاضينا عن هذا الخلل لتسهيل التشكيل، فكانت النتيجة أننا رضينا ولم يرض هو"، بحسب ما نقل موقع "النشرة" اللبناني.

وأشار إلى أنه "يُفترض به أن يقتنع بأنّ ​حزب الطاشناق​ مستقل، ولا يصح أن يحتسبه من حصّة رئيس الجمهورية". ولاحظ ​الرئيس عون​، أنّ الحريري "أصبح أخيرا غريب الأطوار، وكأنني لا أعرفه، على الرغم من أنني كنت قد احتضنته وتعاملت معه كوالده، وعندما سألته: ماذا جرى لك؟ أجابني: لقد تغيّرت"

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