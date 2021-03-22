سوريا - لبنان - فلسطين

موجة صاروخية تدمر شاحنات النفط السوري المسروق على الحدود التركية


ضربت موجة صاروخية مجهولة سوقا ضخما للنفط السوري المسروق، تديره جماعة "جبهة النصرة" الارهابية بريف إدلب الشمالي.

وقالت مصادر محلية في إدلب لـ"سبوتنيك": إن "نيرانا ضخمة اندلعت بالقرب من مدينة سرمدا على الحدود السورية التركية شمال محافظة ادلب، إثر سقوط صواريخ مجهولة المصدر، استهدفت سوقا للنفط السوري المسروق، يسيطر عليه ارهابيو (هيئة تحرير الشام)، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة".

وأكدت المصادر أن "الموقع المستهدف يقع بين منطقة سرمدا ومعبر (باب الهوى) الحدودي شمال إدلب، ويعتبر مكان لتجمع ناقلات النفط التي تقوم بتهريب النفط المسروق من الآبار التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي شمال شرق سوريا، باتجاه منطقة سرمدا بريف إدلب الشمالي، عبر وسطاء ما بين ميليشيات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي ومسلحي (هيئة تحرير الشام)".

وأضافت المصادر أن صواريخ شديدة الانفجار، سقطت مساء يوم أمس في مرآب لتجمع صهاريج النفط المسروق، ما اسفر عن اندلاع حرائق ضخمة في الموقع جراء احتراق العشرات من الصهاريج المحملة بالنفط المسروق.

وتعتمد الشركة التي يديرها التنظيم على عدة مراكز تابعة لها في مناطق مختلفة من إدلب، تحوي على حراقات كهربائية تقوم بتكرير النفط للحصول على المشتقات التي يتم توزبع قسم منها على مجموعاتها للاستخدام العسكري، فيما الآخر يتم بيعه في المحافظة.

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