سوريا - لبنان - فلسطين

الاردن يسجل أكثر من 9 آلاف إصابة بكورونا


سجل الأردن، اليوم الخميس، 74 وفاة و9192 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 514,107 حالات، والوفيات إلى 5627 حالة.

وأشارت الصحة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 491، فيما غادرت 314 حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 4584 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 416,971 حالة.

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