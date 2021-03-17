سوريا - لبنان - فلسطين

الرئاسة السورية تصدر بياناً عن صحة الأسد وزوجته


أعلنت الرئاسة السورية أن المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لرئيس النظام السوري بشار الأسد وزوجته أسماء "عادت بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية" بعد مضي 9 أيام على إصابتهما.

وأوضحت الرئاسة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أنها "مُطمئنة بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي".

كما أكدت أن الأسد وزوجته "يتابعان أعمالهما خلال فترة قضائهما الحجر الصحي المنزلي، وسيعودان لممارسة عملهما بالشكل الطبيعي بعد انتهاء فترة الحجر، والتأكد من ظهور النتيجة السلبية لمسحة الـ PCR".

وبدأت دمشق نهاية الشهر الماضي تلقيح الطواقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية بمواجهة الوباء، بعد تلقيها خمسة آلاف جرعة كهبة من "دولة صديقة" وفق ما أعلن وزير الصحة حسن الغباش.

ووقعت الحكومة السورية في يناير اتفاقاً للانضمام لمبادرة "كوفاكس" عبر منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت السفارة السورية في موسكو الشهر الماضي أن سوريا أجازت استخدام لقاح "سبوتنيك-في" الروسي على أراضيها. ولم تعلن أي جهة موعد وصول اللقاحات إلى دمشق بعد.

وكان الاسد وزوجته أصيبا بفيروس كورونا في 8 مارس آذار الفائت.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرئاسة السورية تصدر بياناً عن صحة الأسد وزوجته
الأردن: توقيف مدير صحة البلقاء ومسؤولين آخرين
الصحة الفلسطينية تعلن موعد بدء تطعيم لقاح كورونا
لبنان يدخل لُجَّة النار ولصوص الهيكل يتحسسون رقابهم
تدخل أمريكي سافر لماكينزي في مهمات الجيش اللبناني
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
احتجاجات غاضبة في لبنان عقب انهيار الليرة
سورية والمنطقة وعقد من الصراع..
الأجهزة الأمنية السورية تحبط عملا إرهابيا في دمشق
الأردن يسجل حصيلة قياسية لإصابات ووفيات كورونا
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
رسول حسن..... كوفه : اعتقد ان السيد الكاظمي يقصد بالحوار الوطني هو اعادة توزيع الكعكه وهنا اريد ان ابين مكونات هذه ...
الموضوع :
الحوار الوطني مع مَن يا سيادة رئيس الوزراء ؟!
علي جبر محيبس عبد : مناشدة إلى السيد مدير المرور العام المحترم: السلام عليكم. بعد التحية والسلام أود أن أطرح لسيادتكم هذه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : سيدي الكريم الدكتور نعمة المحترم بعد التحية هنا واجب على وزارة التربية والتعليم على ان تقف من ...
الموضوع :
لأنك العظيم محمد..!
زيد مغير : اعلامنا يجب ان يكون اقوى لانه الحق مثلا الممول الرئيسي لداعش هو محمد عبد العزيز النجيفي شقيق ...
الموضوع :
من أكاذيب وافتراءات دواعش السياسة عبيد وجحوش صدام
رسول حسن..... كوفه : الشيخ جلال الدين السلام عليكم ارجو بيان رواية... عبد الله من ال فلان في ظل المتغيرات الحديثه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا خروج لليماني الا بالتزامن مع خروج السفياني والخراساني
فيسبوك