سوريا - لبنان - فلسطين

على خلفية حادثة مستشفى السلط .. وزير الصحة الاردني يستقيل من منصبه


اعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، اليوم السبت، استقالته من منصبه على خلفية حادثة مستشفى السلط الحكومي.

يأتي ذلك عقب وفاة عدد من مرضى كورونا جراء انقطاع الأوكسجين عنهم.

وقال عبيدات في تصريح مقتضب، "قدمت استقالتي لرئيس الوزراء وأتحمل المسؤولية الأخلاقية عما جرى في مستشفى السلط".

هذا وقد ادى انقطاع الأوكسجين لمدة ساعة عن مستشفى السلط الحكومي إلى وفاة 6 أشخاص، فيما وجه رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة بفتح تحقيق فوري في الحادثة.

 

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