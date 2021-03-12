الأردن يبحث مع الصين تزويده بلقاح كورونا بأسرع وقت ممكن

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن الوزير أيمن الصفدي بحث هاتفيا مع نظيره الصيني وانغ يي سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها.

وبحث الصفدي مع نظيره الصيني تزويد بلاده بلقاح فيروس كورونا، "واستعرض الجانبان خطوات إتمام ذلك بأسرع وقت ممكن".

وعلى صعيد آخر، أكد الصفدي أن "لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 سبيلا لتحقيق السلام الشامل".

كما شدد على دعم الأردن "لمبدأ الصين الواحدة" وهو ما ثمنه وزير الخارجية الصيني الذي أكد دعم بلاده جهود المملكة لتحقيق التنمية الاقتصادية وثمن دورها الرئيس بقيادة ملكها عبد الله الثاني في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

واتفق الوزيران على اللقاء في أقرب وقت ممكن لمتابعة بحث سبل تطوير التعاون وتعزيز علاقات الصداقة التي تربط البلدين والتنسيق إزاء التحديات الإقليمية.