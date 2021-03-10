سوريا - لبنان - فلسطين

الرئيس الصيني يبعث "رسالة تعاطف إلى الأسد"


أعلنت بكين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بعث "رسالة تعاطف" إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، بعد إصابته وزوجته، أسماء الأسد، بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وقال شي، في رسالته، حسبما نقلته وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية، إنه وزوجته، بنغ لي يوان، يعربان عن تعاطفهما مع الرئيس الأسد وزوجته وعن التمنيات بالشفاء العاجل لهما.

وأكد شي أن "الصين حكومة وشعبا تدعم بقوة الجهود الرامية إلى مكافحة الجائحة والتي تبذلها حكومة سوريا وشعبا".

وأعرب الرئيس الصيني في الرسالة عن قناعته بأن "الشعب السوري سيتغلب بكل التأكيد على كوفيد-19 تحت قيادة الرئيس الأسد".

وسبق أن أعلنت الرئاسة السورية، الاثنين الماضي، عن إصابة بشار وأسماء الأسد بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت أن "حالتهما مستقرة"، مضيفة أنهما "سيتابعان عملهما خلال فترة الحجر الصحي المنزلي" التي تستمر لأسبوعين أو 3 أسابيع.

والثلاثاء أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه إذا كان هناك أي طلب للمساعدة في علاج الرئيس السوري وزوجته، فبالطبع سينظر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فيه على الفور.

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