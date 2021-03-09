سوريا - لبنان - فلسطين

موسكو تتدخل وتبحث مع بيروت آلية وضع حد للازمة في لبنان


بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، سبل وضع حد للوضع المتأزم في لبنان من خلال تشكيل حكومة قادرة من التكنوقراط.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن “وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف التقى خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى أبو ظبي، رئيس حكومة لبنان سعد الحريري الذي تم تكليفه من الرئيس ميشال عون لتشكيل حكومة جديدة إثر الاستشارات النيابية للكتل البرلمانية في البرلمان اللبناني، وجرى البحث بشكل معمق في وجهات النظر بالنسبة لوضع حد للوضع المتأزم في لبنان، مع التركيز على أهمية الإسراع في اجتياز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تشكيل حكومة مهمة قادرة من التكنوقراط”.

وأضافت أن “اللقاء تناول أيضا دعم القوى السياسية الأساسية في البلد، وجرى عرض بعض المشاكل الإقليمية، بما فيها تكثيف جهود المجتمع الدولي من أجل حل الأزمة السورية على قاعدة قرار مجلس الأمن رقم 2245، لا سيما مسألة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم”.

وتابعت: “كذلك تم بحث أفكار جديدة في سبيل تطوير وتوطيد علاقات الصداقة الروسية اللبنانية وتطوير التبادل التجاري والاستثماري والاجتماعي، مع التركيز على مساعدة روسيا للبنان في مكافحة وباء كورونا”. 

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