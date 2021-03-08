سوريا - لبنان - فلسطين

اصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا


افاد بيان للرئاسة السورية ، اليوم الاثنين، باصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد بفيروس كورونا، مؤكدا إنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة.

وذكر بيان للرئاسة السورية عبر صفحتها على موقع فيسبوك انه : "بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفايروس كوفيد - 19، أجرى الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد فحص الـ PCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفايروس، علماً أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

واضاف البيان انه "الرئيس الأسد والسيدة أسماء، وإذ يتمنيان السلامة والعافية لكل السوريين ولجميع شعوب العالم من هذا الفايروس، يدعوان جميع السوريين للاستمرار باتّباع إجراءات الحذر والوقاية قدر الإمكان".

ووجه "الرئيس الأسد والسيدة أسماء التحية لكل الكوادر الطبية العاملة على الخطوط الأولى لمواجهة الفايروس والتخفيف من آثاره على المصابين به".

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