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سوريا - لبنان - فلسطين

إغلاق 3 محافظات فلسطينية للتصدي لفيروس كورونا


أعلنت السلطة الفلسطينية إغلاق 3 محافظات من أصل 11، ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا، وهي رام الله (وسط) ونابلس (شمال)، وبيت لحم (جنوب).

وقالت محافظة رام الله ليلى غنام، في بيان عقب اجتماع مع لجنة الطوارئ المحلية، بحضور رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، إنه تقرر إغلاق المحافظة جراء تفشي كورونا.

وأضافت أن الإغلاق يشمل “جميع مناحي الحياة العامة ومختلف الأنشطة التجارية، ومنع حركة السيارات بتاتا (…) لمدة أسبوع كامل يبدأ من مساء يوم السبت”.

ووفق البيان “سيسمح لمحلات البقالة بفتح أبوابها ساعات النهار يومي الأحد والخميس فقط، مع استثناء المخابز والصيدليات من الإغلاق”.

وأشار إلى أنه سيتم نشر أفراد الأجهزة الأمنية، ونصب الحواجز على كافة مداخل المحافظة “بهدف كسر دائرة تفشي الوباء وحماية حياة المواطنين”.

ورام الله هي المحافظة الفلسطينية الثانية التي تغلق خلال ساعات، بعد أن دخلت محافظة نابلس (شمال)، السبت، إغلاقا شاملا ومماثلا ولمدة أسبوع أيضا وفق ما جرى الإعلان عنه في بيان سابق للمحافظة ذاتها.

وفي ثالث قرار من نوعه، قال محافظ بيت لحم (جنوب) كامل حميد، في بيان السبت، إنه “تقرر إغلاق المحافظة، وفرض قيود بدءا من الأحد وحتى مساء الإثنين، نظرا لتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا”، دون تفاصيل.

وتشهد المحافظات الفلسطينية منذ أسابيع تسارعا ملحوظا في أعداد المصابين بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 وفاة و2011 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 334 إصابة و4 وفيات في محافظة رام الله والبيرة. وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس منذ بداية الجائحة في كافة أرجاء فلسطين قبل عام إلى 220.639، تعافى منهم 196.824، وتوفي 2352.

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