إيران بشأن الضربات الأميركية الغاشمة : عدوان وانتهاك لسيادة سوريا

نددت طهران بالهجمات الجوية الأمريكية الأخيرة على سوريا، ووصفتها بأنها "عدوان غير قانوني" وانتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: "الغارة الأمريكية انتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وستؤدي إلى تشديد الصراع العسكري وتفاقم عدم الاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "الغارة الأمريكية تأتي استمرارا لعدوان النظام الصهيوني المستمر على الأراضي السورية، وتأتي في ظل دخول القوات الأمريكية إلى سوريا بشكل غير قانوني في السنوات الأخيرة، واحتلال مناطق من البلاد. ونهب الثروات الطبيعية بما فيها النفط الذي هو حق طبيعي للشعب السوري".

وأشار المتحدث إلى أن "القواعد الأمريكية في سوريا غير شرعية وتقوم بتدريب القوات الإرهابية وتستخدمها كأدوات".

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت الليلة الماضية ضربات جوية إلى عدة مواقع على الأراضي السورية، وذلك "ردا على الهجمات الأخيرة على قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق"، والتي تعتبر الإدارة الأمريكية إيران مسؤولة عنها.