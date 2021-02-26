الجيش الأميركي يشن غارة على منشآت في شرق سوريا

أكدت وزارة الدفاع الأميريكية البنتاغون، اليوم الجمعة، أن الجيش الأميركي شن غارة على منشآت في شرق سوريا ادعى ان فصائل "مدعومة من إيران" تستخدمها

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في بيان، إنه "بتوجيه من الرئيس بايدن، شنت القوات العسكرية الأميركية في وقت سابق من مساء الخميس، غارات جوية على البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في شرق سوريا".

وأضاف، أن "هذه الضربات تمت الموافقة عليها رداً على الهجمات الأخيرة ضد أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق، والتهديدات المستمرة لهؤلاء الأفراد".