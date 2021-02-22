روسيا ستزود سوريا بلقاح "سبوتنيك V" مجانا

أعلن السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد أن روسيا ستزود سوريا بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا مجانا.

وقال السفير حداد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "دمشق اتخذت جميع الإجراءات لتسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في سوريا ووافقت على استخدامه".

وأضاف "اللقاح سيكون في سوريا قريبا بعد أن أعلنت دمشق جاهزيتها لاستلامه واستخدامه".

وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V"من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس/آب من العام الماضي، وتم تطوير العقار من قبل مركز أبحاث الجمالية للكيمياء الكهربية.