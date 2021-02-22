سوريا - لبنان - فلسطين

الاردن يسجل ارتفاعاً كبيراً باصابات كورونا


سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، ارتفاعا حادا بإصابات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 4550 إصابة جديدة، بعد أن سجلت يوم أمس 3917 إصابة.

كما أفادت الوزارة بتسجيل 16 حالة وفاة جديد خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 4570 حالة، أما إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة فارتفع إلى 368278 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 337359.

يذكر أن حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بدأت في الأردن في 13 يناير الماضي، بعد وصول كميات من لقاح "سينوفارم" الصيني، ولقاح "فايزر- بيونتيك" الأمريكي الألماني.

وتشمل الدفعة الأولى من البرنامج الوطني للتطعيم نحو 68 ألف شخص، في حين بلغ عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي لقاح ضد فيروس كورونا 201144 شخصا، بحسب ما أفاد مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن، مازن الفراية.

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