وفاة المفكر الكبير والمناضل اللبناني أنيس النقاش متاثرا بفايروس كورونا ..من هو؟

توفي المناضل والمقاوم اللبناني والمحلل السياسي أنيس النقاش اثر مضاعفات فيروس كورونا.

وقبل يومين، أفيد عن دخول النقاش العناية المشددة في إحدى مستشفيات بيروت بعد اصابته بالفيروس.

وحسب مصادر لبنانية ان جثمان أنيس النقاش ینقل من دمشق إلى بيروت غدا (الثلاثاء).

من هو؟

أنيس محمد خير النقاش من مواليد بيروت 1951. وكان قد أولى اهتمامًا وثيقًا بالقضايا الوطنية والعرقية وتأثر بعمه "زكي النقاش" الذي كان معلما.

وتعلم في المدرسة التي كانت "مدرسة للعلوم وقاعدة للنضال" تعاليم الأهداف الإسلامية وشارك في الاضراب الشهير ضد العدو الصهيوني في مطار بيروت عام 1968.

خلال هذه الفترة انضم إلى التنظيم الطلابي لحركة فتح وقام بتدريب عسكري. ثم عيّن رئيساً للخلايا السرية التي أقيمت في القرى الحدودية اللبنانية الإسرائيلية وشارك في "الجبهة الفلسطينية" التي فتحت في منطقة العرقوب إبان حرب تشرين الأول 1973.

وكان النقاش رائدًا إعلاميًا في مجال المقاومة على مر السنين، وهو معروف بأنه من أنصار محور المقاومة وناقد قوي للأنظمة العربية الموالية للغرب.