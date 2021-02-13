سوريا - لبنان - فلسطين

تقرير أممي: إسرائيل هدمت أو صادرت 178 مبنى بالضفة منذ مطلع 2021


كشفت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن إسرائيل هدمت أو صادرت ما لا يقل عن 178 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري 2021.

وقال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في الأراضي الفلسطينية، إن "عمليات الهدم والمصادرة الإسرائيلية أدت إلى تهجير 259 شخصا، بمن فيهم نحو 140 طفلا".

واضاف التقرير ان "سلطات الاحتلال هجرت مؤخرا 9 عائلات تضم 60 فردا من بينهم 35 طفلا، جراء هدم منشآتهم في تجمع "حمصة البقيعة" البدوي في منطقة الأغوار".

ونبه التقرير إلى أن "تلك العائلات أصبحت عرضة لخطر متزايد بالتهجير القسري، في وقت تتفاقم حالة الضعف التي تعاني منها هذه العائلات بفعل فصل الشتاء واستمرار أزمة فيروس كورونا".

ورصد التقرير أنه "في 8 فبراير الجاري عادت الإدارة المدنية الإسرائيلية، برفقة الجيش الإسرائيلي، إلى تجمع حمصة البقيعة وصادرت أو هدمت 16 مبنى سكنيا وحظيرة مواش أخرى".

ووفق التقرير، فإن 13 من هذه المباني والحظائر ممولة من المانحين، حيث قدمت كمساعدات إنسانية في سياق الاستجابة لحادثتين وقعتا في يومي 1 و3 من الشهر الجاري وهدم خلالهما 46 مبنى أو صودر".

 

ولفت التقرير إلى أنه "خلال عمليات المصادرة التي نفذت في 8 فبراير، أخبرت الإدارة المدنية الإسرائيلية سكان التجمع بأن أي مبان جديدة يتم بناؤها أو التبرع بها ستهدم أو تصادر".

 

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