سوريا .. الأسد يعفي رئيس مجلس مدينة حماة من منصبه

ذكرت وسائل إعلام سورية أن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما بإعفاء رئيس مجلس مدينة حماة من منصبه.

وقضى المرسوم رقم 52 بإعفاء رئيس مجلس المدينة عدنان يحيى الطيار من منصبه، حسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" المحلية.

وكان مجلس المدينة حجب الثقة بأغلبية الأصوات عن الطيار في اجتماع يوم 13 من الشهر الماضي، ونقل تلفزيون الخبر في حينه عن محافظ حماة محمد طارق كريشاتي أن حجب الثقة جاء "نتيجة رصد عدد كبير من شكاوي المواطنين بحقه" وأضاف أن الطيار "يستأثر بالقرارات حتى التي كانت تحتاج لتصويت المجلس، إضافة إلى مطالبات عدة من غالبية الأعضاء لحجب الثقة عنه".

وتحدث كريشاتي عن "مخالفات بالجملة وخاصة فيما يخص ضابطة البناء وإهمال المرافق العامة وانتشار الأوساخ بالشوارع و بين البيوت".

وكان المجلس انتخب الطيار في أكتوبر عام 2018 رئيسا لمجلس مدينة حماة الذي تقع صلاحياته ضمن حدود المدينة، ويعمل بإشراف محافظها.