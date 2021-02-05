لبنان يمنح اللقاح الروسي "سبوتنيك V" إذن الاستعمال الطارئ

وافقت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، على السماح بإصدار إذن طارئ للقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، على أن يتم استيراده حصرا من قبل مستودع أدوية مجاز. وجاء ذلك في خلال اجتماع للجنة ترأسه الوزير حمد حسن في وزارة الصحة العامة.

وافادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، "وافقت اللجنة العلمية الفنية التي شكلها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن للبحث في تسجيل لقاحات مقدمة من القطاع الخاص، على السماح بإصدار إذن طارئ (Emergency Use Authorization EUA) للقاح الروسي "سبوتنيك V"، على أن يتم استيراده حصرا من قبل مستودع أدوية مجاز".

واشارت الوكالة "ان اللجنة ستستكمل في اجتماعات لاحقة درس طلبات أخرى لاستقدام لقاحات إضافية من بينها اللقاح الصيني "Sinopharm" لحين استكمال الملف خلال الأسبوع المقبل".