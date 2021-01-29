سوريا - لبنان - فلسطين

الرئاسة اللبنانية: الحريري مصمم على التفرد بتشكيل الحكومة


اتهم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية الرئيس المكلف سعد الحريري "بالتفرد في تشكيل الحكومة" ورفض الأخذ بملاحظات الرئيس ميشال عون.

وقال المكتب: "البيان الصادر عن مكتب الإعلام للرئيس المكلف احتوى على ردود مغلوطة ومعلومات في غير موقعها".

وتابع: "حرصا على عدم الدخول في سجال، الرئيس المكلف من خلال رده، مصمم على التفرد بتشكيل الحكومة رافضا الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية التي تجسد الشراكة في تأليف الحكومة".

وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى أنه "لن تكون هناك حكومة تناقض الشراكة والميثاقية والعيش المشترك الحقيقي، المبني على التوازن الوطني وحماية مرتكزاته".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، قد شن في وقت سابق من اليوم الجمعة هجوما حادا على الرئيس اللبناني ميشال عون متهما الرئاسة اللبنانية "بمحاولة توجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية".

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الرئاسة اللبنانية: الحريري مصمم على التفرد بتشكيل الحكومة
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