وزارة الصحة اللبنانية: وقعنا مع فايزر عقدا لتوريد 2 مليون و100 ألف لقاح

وقع حمد حسن وزير الصحة اللبناني صباح اليوم الأحد 17 يناير/كانون الثاني، عقدا مع شركة فايزر الامريكية لتوريد 2 مليون و100 ألف من لقاحها ضد كورونا.

وفي بيان نشره موقع "النشرة" اللبناني أكد المركز الإعلامي للوزير أنه وقع صباح اليوم العقد النهائي مع شركة فايرز لتأمين أكثر من مليوني ومئة ألف لقاح تصل تدريجيا بدءا من بداية شهر فبراير/ شباط المقبل.

وقال البيان إن "هذا العقد يضاف الى الاتفاقية الموقعة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع منصة كوفاكس العالمية التي ترعاها ​منظمة الصحة العالمية​، لتأمين مليونين وسبعمئة ألف لقاح من شركات عالمية متعددة ستصل تباعا الى ​لبنان".

ولفت البيان إلى أن "​وزارة الصحة العامة​ بالتعاون مع ​القطاع الخاص​ في صدد تأمين مليوني لقاح من شركتي "أسترازينيكا وسينوفارم" بدءا من شهر فبراير/شباط المقبل".

يشار إلى أن وزير الصحة اللبناني كان قد صرح الاثنين 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن بلاده قامت بحجز 2 مليون جرعة من لقاح "فايزر"، تكفي 20% من مواطنيه.

وقال الوزير: "بتوجيه ودعم من فخامة الرئيس، السلطة الصحية أخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح فايزر وأخذنا الإذن بالتفاوض لإمكان إدخال بعض التعديلات على العقد".

وأضاف "الخطوة التي قمنا بها اليوم يجب أن تكون موقع ثقة لأنها مبنية على معطيات طبية موثوقة"، مؤكدا أن الحكومة اعتمدت هذا القرار "رغم الظروف الحالكة والصعبة التي نعيش فيها، وذلك بهدف الوصول إلى مناعة اجتماعية ابتداء من منتصف فبراير/شباط".