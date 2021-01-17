وزير تركي سابق يوجه نصيحة إلى أردوغان بشأن الرئيس بشار الأسد

تحدث ياشار ياقيش، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية ووزير الخارجية التركي الأسبق، عن الأزمة السورية، موجها نصيحة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال ياقيش، في تصريحات مع صحيفة "زمان" التركية، إن "العالم ترك تركيا بمفردها في سوريا"، موجها كلامه إلى السلطات التركية بإجراء مباحثات مباشرة مع الرئيس السوري، بشار الأسد".

وكانت مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، اعتبرت أنه ليس من الممكن عقد لقاء بين الرئيسين السوري بشار الأسد، والتركي رجب طيب أردوغان، في ظل الوجود العسكري التركي في سوريا.

ونقلت "الميادين" أن شعبان قالت: "ليس ممكناً عقد لقاء قمة بين الرئيس الأسد وأردوغان وتركيا تحتل مناطق سورية"، مؤكدة أن سوريا "ستحرر إدلب وتدحر الإرهاب من سوريا كلها ونعزز السيادة في المناطق كافة".

وكان اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، قد أكد، خلال لقاء ثلاثي روسي سوري تركي، تصميم بلاده على تحرير إدلب. وبحسب "سانا"، دعا الجانب السوري، ممثلاً باللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني، خلال اللقاء، الجانب التركي الذي مثله حقان فيدان، رئيس جهاز المخابرات، للالتزام الكامل بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً، والانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية كافة".