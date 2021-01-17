سوريا - لبنان - فلسطين

مسؤولان فلسطينيان: لو عاد دحلان لن يخوض الانتخابات ولكن سيدخل السجن


كشف مسؤولان في السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، أن القيادي السابق بحركة فتح محمد دحلان لا يحق له خوض الانتخابات الفلسطينية المقبلة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن المسئولين أن السبب في حرمانه من خوض الانتخابات هو إدانته في قضية جنائية.

وقال أحد المسئولين إن: "دحلان مجرم مدان.. هو موظف رسمي في دولة الإمارات. إنه عميل أجنبي".

 وتشير تقارير في الصحافة إلى أن دحلان يعمل مستشارا خاصا لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وقال المسئول الآخر إن دحلان كان قد أدين من قبل محكمة فلسطينية، ولهذا لا يستطيع أن يتقدم بترشحه".

وأضاف: "لقد ثبت أنه مذنب في فساد مالي، وهو مطلوب من قبل السلطة الفلسطينية، وفي حال قدم إلى الضفة الغربية سوف يتم إيداعه في السجن ليقضي العقوبة".

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أصدر اول أمس الجمعة، مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.

وحدد مرسوم الرئيس الفلسطيني موعد الانتخابات التشريعية القادمة بتاريخ 22/5/2021، والانتخابات الرئاسية بتاريخ 31/7/2021 القادم.

ورحب موالون لدحلان بقرار رئيس السلطة الفلسطينية الدعوة لانتخابات جديدة وقالوا إنهم يعتزمون المشاركة في العملية الانتخابية، بحسب الصحيفة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير تركي سابق يوجه نصيحة إلى أردوغان بشأن الرئيس بشار الأسد
مسؤولان فلسطينيان: لو عاد دحلان لن يخوض الانتخابات ولكن سيدخل السجن
الحكومة اللبنانية تتهم تركيا وإسرائيل بالقرصنة والاحتيال
إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس كورونا
لبنان يسجل 35 حالة وفاة 4988 إصابة جديدة بكورونا
الجيش السوري: القوات الإسرائيلية شنت عدوانا على دير الزور والبوكمال
السيد حسن نصر الله يطالب الجيش اللبناني بكشف نتيجة التحقيق عن انفجار مرفأ بيروت
السيد حسن نصر الله: حقيبة الزر النووي الأمريكي بيد مجنون
الجيش السوري يعلن عن هجوم إسرائيلي بالصواريخ طال المنطقة الجنوبية
كورونا يواصل غزو لبنان.. تسجيل أكثر من أربعة آلاف إصابة جديدة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.86
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار وارحم وتغمد برحمتك الشيخ الجليل خادم ال البيت الشيخ محمد تقي ...
الموضوع :
وفاة آية الله العظمى محمد تقي مصباح الازدي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسام على افضل الخلق والمرسلين رسولنا ابو القاسم محمد واله الاطهار ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
ابو حسنين : حيل وياكم يالغمان والغبران والمعدان هذا ماحصلت عليه من اعمالكم بتخريب مدنكم وتعطيل مدارسكم وحسدكم وحقدكم بعظكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... جريمة جديدة وفضيحة كبرى تقترفها حكومة الكاظمي بحق ابناء الوسط والجنوب
فيسبوك