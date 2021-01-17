مسؤولان فلسطينيان: لو عاد دحلان لن يخوض الانتخابات ولكن سيدخل السجن

كشف مسؤولان في السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، أن القيادي السابق بحركة فتح محمد دحلان لا يحق له خوض الانتخابات الفلسطينية المقبلة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن المسئولين أن السبب في حرمانه من خوض الانتخابات هو إدانته في قضية جنائية.

وقال أحد المسئولين إن: "دحلان مجرم مدان.. هو موظف رسمي في دولة الإمارات. إنه عميل أجنبي".

وتشير تقارير في الصحافة إلى أن دحلان يعمل مستشارا خاصا لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وقال المسئول الآخر إن دحلان كان قد أدين من قبل محكمة فلسطينية، ولهذا لا يستطيع أن يتقدم بترشحه".

وأضاف: "لقد ثبت أنه مذنب في فساد مالي، وهو مطلوب من قبل السلطة الفلسطينية، وفي حال قدم إلى الضفة الغربية سوف يتم إيداعه في السجن ليقضي العقوبة".

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أصدر اول أمس الجمعة، مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.

وحدد مرسوم الرئيس الفلسطيني موعد الانتخابات التشريعية القادمة بتاريخ 22/5/2021، والانتخابات الرئاسية بتاريخ 31/7/2021 القادم.

ورحب موالون لدحلان بقرار رئيس السلطة الفلسطينية الدعوة لانتخابات جديدة وقالوا إنهم يعتزمون المشاركة في العملية الانتخابية، بحسب الصحيفة.