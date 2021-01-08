سوريا - لبنان - فلسطين

السيد حسن نصر الله: حقيبة الزر النووي الأمريكي بيد مجنون


قال أمين عام "حزب الله" اللبناني السيد حسن نصر الله، إن "حقيبة الزر النووي الأمريكي بيد مجنون"، مضيفا أن "حقيقة ترامب الإجرامية انكشفت أمام شعبه".

وأشار  سماحة السيد نصر الله إلى أن "ما حصل في أمريكا أمر كبير جدا وسيكون له تداعياته عالميا وهو مشهد اعتاد الأمريكيون تطبيقه في دول أخرى لكن ترامب نفذه في الولايات المتحدة"، في إشارة إلى أحداث اقتحام مبنى الكابيتول يوم الأربعاء.

ولفت إلى أن هذه الأحداث "خطيرة جدا وكبيرة جدا ولا يمكن تسخيفها أو تصغيرها مهما حاول البعض".

وأضاف سماحة السيد نصر الله، أن "ما شهده الأميركيون في ليلة واحدة قليل مما فعله ترامب من جرائم على مدى 4 سنوات في سوريا والعراق واليمن وجريمة اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس".

وأعرب سماحة السيد نصر الله عن أمله في "أن تمر الأيام القادمة من ولاية ترامب بخير على العالم".

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