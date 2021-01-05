لأول مرة.. لبنان يسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا

سجل لبنان اليوم للمرة الأولى منذ انتشار فيروس كورونا في شباط الماضي، أكثر من 3 آلاف إصابة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 17 حالة وفاة و3620 إصابة جديدة ب‍فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ منذ 21 فبراير 195759، أما إجمالي حالات الوفاة فبلغ 3478، وحالات الشفاء 135596.

وكانت اللجنة الوزارية اللبنانية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا أعلنت، أمس الاثنين، الإغلاق العام في البلاد اعتبارا من الخميس المقبل وحتى نهاية الشهر الحالي.